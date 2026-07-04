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Андрей Аршавин: не задумывался, что за 20-30 лет уровень футбола настолько вырос

Андрей Аршавин: не задумывался, что за 20-30 лет уровень футбола настолько вырос
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уровне команд на чемпионате мира 2026 года.

«Не могу сказать, что кто-то удивил на чемпионате мира. Я просто не задумывался, что за 20-30 лет уровень футбола настолько вырос. Гаити играет более или менее, а в моём представлении было, что раньше они ходили, как папуасы. Сейчас они работают с мячом не хуже многих игроков. Я рад, что Аргентина прошла Кабо-Верде, но матч не смотрел — спал», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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