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«Везину» — Возинье». Денис Казанский оценил игру вратаря Кабо-Верде в матче с Аргентиной

«Везину» — Возинье». Денис Казанский оценил игру вратаря Кабо-Верде в матче с Аргентиной
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Спортивный комментатор Денис Казанский дал оценку матчу 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Кабо‑Верде, уделив особое внимание игре голкипера сборной Кабо‑Верде Возиньи. Игра прошла 4 июля и завершилась победой аргентинской команды со счётом 3:2 (1:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Везину» — Возинье. Майами могло стать местом рождения Легенды. Останется просто красивой историей. Кабо-Верде теперь точно на карте любого болельщика этим ЧМ.

Аргентина показала, что эта стадия неожиданно стала сложной для больших команд. Был наивен, полагая, что тут везде «к гадалке не ходи». Следует признать. Хотя результаты «те самые» — сам процесс стал неожиданным фейерверком.

Большой «Мир»!» — написал Казанский в телеграм-канале.

Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала, где встретится с Египтом. Матч пройдёт 7 июля на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, который сыграл в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировал лучшую игру среди всех конкурентов. Победителя определяют генеральные менеджеры клубов НХЛ путём голосования.

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