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Григорий Иванов получил новую должность в «Урале»

Григорий Иванов получил новую должность в «Урале»
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Григорий Иванов, ранее занимавший должность президента екатеринбургского «Урала», назначен на должность заместителя председателя совета директоров клуба.

«Григорий Иванов назначен заместителем председателя совета директоров ФК «Урал». На этом посту он будет отвечать за стратегическое управление клубом.

Директором ФК «Урал» назначен Роман Орещук. Ранее он занимал должность советника президента клуба. Теперь Роман Геннадьевич будет отвечать за оперативную деятельность команды.

Перестановки в руководстве были одобрены советом директоров клуба.

Задача перед «Уралом» на предстоящий сезон остаётся прежней — вернуться в Премьер-Лигу», — говорится в сообщении пресс-службы клуба на официальном сайте.

По итогам прошлого сезона Первой лиги «Урал» занял третье место, набрав 61 очко. В переходных матчах за право выступления в РПЛ екатеринбургский клуб уступил махачкалинскому «Динамо».

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