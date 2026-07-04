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Генич назвал сборную, которая может обыграть Францию в плей-офф ЧМ-2026

Генич назвал сборную, которая может обыграть Францию в плей-офф ЧМ-2026
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Известный российский комментатор Константин Генич назвал команду, которая может обыграть сборную Франции в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

«Есть ощущение, что эту сборную Франции не остановить. Но был тяжёлый матч с Сенегалом, особенно первый тайм, дальше Ирак – не соперник, Норвегия вышла вторым составом и тоже своё получила. Со Швецией тоже было понятно, что если Франция сыграет хотя бы первый тайм в роли фаворита, то должна. Сейчас получается, что Парагвай они тоже должны проходить. И кто их может остановить? Только Марокко, если они проходят в 1/4 финала», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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