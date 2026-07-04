«Спартак» — «Крылья Советов»: Михайло Баньяц забил ответный мяч самарцев на 54-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Игра проходит на базе красно-белых в Тушине. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На данный момент счёт ничейный — 1:1.

Полузащитник Михайло Баньяц забил ответный мяч самарского клуба на 54-й минуте.

На 20-й минуте нападающий Ливай Гарсия вывел «Спартак» вперёд.

2 июля московский «Спартак» провёл товарищеский матч со «Спартаком» из Костромы и одержал победу со счётом 1:0. 8 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» на своём домашнем стадионе «Лукойл Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. «Крылья Советов» заработали 32 очка и расположились на 11-й строчке.