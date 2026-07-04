Марк Касадо может перейти из «Барселоны» в «Аль-Хиляль» — Marca

22-летний полузащитник «Барселоны» Марк Касадо может перейти в «Аль-Хиляль», сообщает издание Marca.

По данным источника, саудовский клуб прилагает большие усилия, чтобы подписать игрока. Сообщается, что Касадо не уверен в трансфере, однако понимает, что это отличная возможность с финансовой точки зрения. Кроме того, руководство сине-гранатовых считает, что может получить около € 30 млн между фиксированной и бонусной суммой за футболиста, если операция с «Аль-Хилялем» будет окончательно завершена.

«Барселона» попытается завершить сделку на этой неделе, поскольку команда вернётся к тренировкам 13 июля. Это не является обязательным требованием, но клуб предпочёл бы урегулировать ситуацию, чтобы игроку не пришлось возвращаться в состав.

Касадо является выпускником академии «Барселоны». В минувшем сезоне он провёл 34 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Барселоной» истекает в 2028 году. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн.