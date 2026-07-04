Бывший футболист сборной Англии Окслейд-Чемберлен подписал новый контракт с «Селтиком»

Шотландский «Селтик» на официальном сайте объявил о продлении контракта с бывшим полузащитником сборной Англии Алексом Окслейд-Чемберленом.

Новый трудовой договор футболиста с «кельтами» рассчитан до лета 2027 года. Игрок пополнил состав команды из Глазго в феврале 2026-го.

Хавбек является воспитанником «Саутгемптона», в его послужном списке также есть «Арсенал», «Ливерпуль» и «Бешикташ». С «Арсеналом» игрок по три раза брал Кубок и Суперкубок Англии. В составе «Ливерпуля» полузащитник становился чемпионом страны, выигрывал Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С «Бешикташем» Окслейд-Чемберлен брал Кубок Турции.