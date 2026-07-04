«Всё идёт по плану». Галактионов — о результатах сборов и состоянии игроков «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги этапа предсезонной подготовки команды — двух товарищеских матчей, состоявшихся в рамках тренировочных сборов в пятницу, 3 июля. Встречи со «Знаменем Труда» и костромским «Спартаком» завершились уверенными победами железнодорожников — 8:0 и 2:0.

— Михаил Михайлович, состоялось два матча. Первая часть сборов завершилась. Подведите её итоги.

— Второй игровой день за достаточно непростой подготовительный этап. Ребята хорошо поработали. Надо отметить их самоотдачу, вовлечённость в тренировочный процесс. Всё это идёт в плюс. Приняли решение, что сегодня будет два матча за день, чтобы молодые ребята получили игровую практику, тонус, а состав, приближенный к основному костяку, сыграли по 60–70 минут или чуть меньше. Те, кто вернулись из сборных, провели на поле тайм и отправились на дополнительные работы.

Всё идёт по плану. Мониторим состояние футболистов, наигрываем определённые взаимодействия. Понимали стилистику команд соперников: большое количество единоборств, вертикальный футбол, который есть и в нашей лиге. Это переключение от тех взаимодействий, которые мы стараемся наигрывать, к большому количеству борьбы и единоборств. Это тоже необходимо, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

По итогам минувшего сезона железнодорожники заняли третье место, команда заработала 53 очка в 30 встречах.