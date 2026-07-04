Три клуба АПЛ интересуются нападающим «Вест Хэма» Саммервиллом — The Guardian

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Крисенсио Саммервилл привлёк внимание трёх клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Guardian.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» следят за выступлениями игрока уже на протяжении некоторого времени, теперь к ним присоединился и «Фулхэм». Ожидается, что футболист в любом случае покинет «молотобойцев» этим летом, поскольку они вылетели в Чемпионшип.

В минувшем клубном сезоне Саммервилл принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.