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Тренер сборной Марокко Уаби: мне нравится целеустремлённость национальной команды Канады

Тренер сборной Марокко Уаби: мне нравится целеустремлённость национальной команды Канады
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Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби высказался о предстоящем матче с национальной командой Канады в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Игра пройдёт 4 июля на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уважаем нашего оппонента, это качественная команда. Того уровня мастерства, который мы продемонстрировали в предыдущих играх, будет недостаточно. Мы должны отдать все силы на поле, чтобы победить. Это самая сложная игра, поскольку она — следующая. Мы уже сыграли с Нидерландами, но это в прошлом.

Мне нравится энергия национальной команды Канады, её целеустремлённость и организованность. У этой команды есть своя чёткая идентичность, они стараются контролировать каждый эпизод, даже вбрасывания. Они хорошо пользуются своими сильными сторонами», — приводит слова Уаби официальный сайт ФИФА.

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