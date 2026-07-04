Тренер сборной Марокко Уаби: мне нравится целеустремлённость национальной команды Канады

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби высказался о предстоящем матче с национальной командой Канады в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Игра пройдёт 4 июля на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

«Мы уважаем нашего оппонента, это качественная команда. Того уровня мастерства, который мы продемонстрировали в предыдущих играх, будет недостаточно. Мы должны отдать все силы на поле, чтобы победить. Это самая сложная игра, поскольку она — следующая. Мы уже сыграли с Нидерландами, но это в прошлом.

Мне нравится энергия национальной команды Канады, её целеустремлённость и организованность. У этой команды есть своя чёткая идентичность, они стараются контролировать каждый эпизод, даже вбрасывания. Они хорошо пользуются своими сильными сторонами», — приводит слова Уаби официальный сайт ФИФА.