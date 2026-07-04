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«Попробую обратное проклятие». Дрейк сделал ставку против Канады в матче 1/8 финала ЧМ

«Попробую обратное проклятие». Дрейк сделал ставку против Канады в матче 1/8 финала ЧМ
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Канадский рэпер Дрейк сделал ставку на победу Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. В этой встрече африканская команда встретится со сборной Канады. Дрейк поставил на победу марокканцев 1 $. Ранее рэпер поставил $ 770 тыс. на победу своих соотечественников над сборной ЮАР в 1/16 финала мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Выиграл в прошлый раз… Попробую обратное проклятие. Стратегия», — написал Дрейк на своей странице в социальной сети.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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