«Хорватов жаль». Генич — о вылете сборной Хорватии с ЧМ после поражения от Португалии

Российский комментатор Константин Генич высказался о вылете сборной Хорватии с чемпионата мира 2026 года после поражения в 1/16 финала от Португалии (1:2).

«Жаль Сенегал, но тут, наверное, какая-то ментальная история. А хорватов жаль, потому что вот эти миллиметры касания мяча… На всех повторах я не вижу этого касания, и только этот датчик. Потом Матанович в интервью говорит: «Я почувствовал, что волосами дотронулся до этого мяча». Но на всех повторах этого нет.

Мы говорим, что хорватов жаль, но если вспомнить все большие турниры, то всегда где-то хорватам удача сопутствовала. Здесь как будто им бумерангом вернулось с этим микроскопическим касанием», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В добавленное ко второму тайму время защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол сравнял счёт, однако норвежский арбитр Эспен Эскос отменил гол из-за офсайда. После просмотра VAR было установлено, что перед тем, как мяч дошёл до Гвардиола, в офсайде находился полузащитник Марио Пашалич, к которому мяч пришёл после касания форварда Игора Матановича.