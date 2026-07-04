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Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН» в товарищеском матче

Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на базе бело-голубых в Химках. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 июля 2026, суббота. 16:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
0:1 Ивлев – 35'     1:1 Миранчук – 70'     2:1 Маричаль – 89'    

Счёт в игре открыл полузащитник нижегородского клуба Андрей Ивлев на 35-й минуте. На 68-й минуте ответный мяч забил хавбек «Динамо» Антон Миранчук. Защитник Николас Маричаль вывел москвичей вперёд на 86‑й минуте встречи, установив окончательный счёт — 2:1.

7 июля московский клуб встретится с «Оренбургом», 15 июля сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а 18 июля проведёт товарищеский матч с ЦСКА.

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