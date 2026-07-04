Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в товарищеском матче, 4 июля 2026

ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату России сезона-2026/2027 между ЦСКА и тульским «Арсеналом». Встреча прошла в универсальном тренировочном центре «Новогорск». Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 июля 2026, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула, Россия
1:0 Мусаев – 45'     1:1 Мелекесцев – 83'    

Первый мяч забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 44-й минуте. На 83-й минуте форвард «Арсенала» Тимур Мелекесцев установил окончательный счёт — 1:1.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Арсенал» занял 13-е место в Лиге Pari. У команды 39 набранных очков.

30 июня ЦСКА сыграл вничью с ярославским «Шинником» (1:1). Следующий матч в рамках подготовки к сезону армейцы проведут 11 июля с «Оренбургом».

Материалы по теме
ЦСКА объявил о завершении сотрудничества с тремя футболистами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android