ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату России сезона-2026/2027 между ЦСКА и тульским «Арсеналом». Встреча прошла в универсальном тренировочном центре «Новогорск». Матч завершился вничью со счётом 1:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 июля 2026, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула, Россия
1:0 Мусаев – 45' 1:1 Мелекесцев – 83'
Первый мяч забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 44-й минуте. На 83-й минуте форвард «Арсенала» Тимур Мелекесцев установил окончательный счёт — 1:1.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Арсенал» занял 13-е место в Лиге Pari. У команды 39 набранных очков.
30 июня ЦСКА сыграл вничью с ярославским «Шинником» (1:1). Следующий матч в рамках подготовки к сезону армейцы проведут 11 июля с «Оренбургом».
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