Футболисты «Локомотива» получили бронзовые медали за сезон-2025/2026 РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» получили бронзовые медали за третье место в Российской Премьер-Лиге в сезоне‑2025/2026. Награждение прошло на территории «РЖД Арены».

«Спасибо всем за безусловную поддержку и неизменную веру в команду. Впереди новый сезон – есть к чему стремиться!» – написано в сообщении клуба в телеграм-канале.

По результатам минувшего сезона «Локомотив» набрал 53 очка. Из 30 матчей сезона «Локомотив» одержал 14 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. Вторую строчку в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар» с 66 очками. Чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит» (68 очков).

Новый сезон РПЛ стартует в конце июля. В первом матче «Локомотив» встретится с грозненским «Ахматом».