Канада — Марокко: стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026

Сегодня, 4 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Канады и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Канада: Крепо, Джонстон, Бомбито, Ларьи, Де Фужероль, Эуштакиу, Сигур, Ахмед, Бьюкенен, Олувасейи, Дэвид.

Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Халал, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Унаи, Сайбари, Эль-Ханнус, Диас.

По итогам группового этапа сборная Канады набрала четыре очка и заняла второе место в квартете В. Национальная команда Марокко заработала семь очков и расположилась на второй строчке в группе С. В 1/16 финала мирового первенства канадцы победили ЮАР (1:0), а сборная Марокко переиграла Нидерланды (1:1, 3:2 пен.).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).