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Парагвай — Франция: онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 началась

Парагвай — Франция: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026 началась
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Прозвучал стартовый свисток в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Парагвая и Франции. Встреча проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступает Ильгиз Танташев (Узбекистан). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
1-й тайм
0 : 0
Франция

На стадии 1/16 финала сборная Парагвая прошла Германию со счётом 1:1, 4:3 пен., а Франция разгромила Швецию — 3:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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