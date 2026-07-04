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Спартак — Крылья советов: Дани Фернандес вывел гостей вперёд на 64-й минуте товарищеского матча, 4 июля 2026 год

«Спартак» — «Крылья Советов»: Дани Фернандес вывел команду гостей вперёд на 64-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Игра проходит на базе красно-белых в Тушине. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На данный момент счёт 2:1 в пользу самарского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Гарсия – 20'     1:1 Баньяц – 54'     1:2 Фернандес – 64'     2:2 Умяров – 76'     3:2 Сорокин – 80'    

Защитник Дани Фернандес вывел «Крылья Советов» вперёд на 64-й минуте.

Счёт открыл на 20-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия. Полузащитник Михайло Баньяц забил ответный мяч самарского клуба на 54-й минуте.

2 июля московский «Спартак» провёл товарищеский матч со «Спартаком» из Костромы и одержал победу со счётом 1:0. 8 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» на своём домашнем стадионе «Лукойл Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. «Крылья Советов» заработали 32 очка и расположились на 11-й строчке.

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