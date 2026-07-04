«Спартак» — «Крылья Советов»: Дани Фернандес вывел команду гостей вперёд на 64-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Игра проходит на базе красно-белых в Тушине. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На данный момент счёт 2:1 в пользу самарского клуба.
Защитник Дани Фернандес вывел «Крылья Советов» вперёд на 64-й минуте.
Счёт открыл на 20-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия. Полузащитник Михайло Баньяц забил ответный мяч самарского клуба на 54-й минуте.
2 июля московский «Спартак» провёл товарищеский матч со «Спартаком» из Костромы и одержал победу со счётом 1:0. 8 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» на своём домашнем стадионе «Лукойл Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.
По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. «Крылья Советов» заработали 32 очка и расположились на 11-й строчке.
- 4 июля 2026
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