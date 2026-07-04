Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Марокко и Канады на победу в 1/8 финала ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Марокко и Канады на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst. Встреча состоится сегодня, 4 июля.

По полученным данным, шансы Марокко на победу в основное время составляют 51,8%. Вероятность победы сборной Канады составляет 21,7%. Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 26,5%.

По итогам группового этапа сборная Канады набрала четыре очка и заняла второе место в квартете В. Национальная команда Марокко заработала семь очков и расположилась на второй строчке в группе С. В 1/16 финала мирового первенства канадцы победили ЮАР (1:0), а сборная Марокко переиграла Нидерланды (1:1, 3:2 пен.).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).