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Парагвай — Франция: стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026

Парагвай — Франция: стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026
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В воскресенье, 5 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Парагвая и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступит Ильгиз Танташев (Узбекистан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

Парагвай: Хиль, Веласкес, Альдерете, Касерес, Алонсо, Г. Гомес, Д Гомес, Альмирон, Кубас, Галарса, Энсисо.

Франция: Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Баркола.

На стадии 1/16 финала сборная Парагвая прошла Германию (1:1, 4:3 пен.), а Франция разгромила Швецию со счётом 3:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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