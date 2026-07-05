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Парагвай — Франция: после первого тайма счет 0:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026

Парагвай — Франция: после первого тайма матча 1/8 финала ЧМ-2026 счёт 0:0
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В эти минуты идёт перерыв матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Парагвая и Франции. Встреча проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступает Ильгиз Танташев (Узбекистан). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
2-й тайм
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

На стадии 1/16 финала сборная Парагвая прошла Германию со счётом 1:1, 4:3 пен., а Франция разгромила Швецию — 3:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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