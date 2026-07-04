Рахимов: по ходу ЧМ-2026 сборная Германии не производила впечатления уверенной команды

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение сборной Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Парагвая (1:1, 3:4 пен.).

«Вылет Германии — самая большая сенсация ЧМ‑2026. Немцы любят контролировать мяч, но в переходных фазах у них было очень много свободного пространства. Парагвайцы навязали им борьбу, и немцы были вынуждены чаще атаковать издали. У них пропала уверенность, они были выведены из равновесия. По ходу турнира сборная Германии не производила впечатления уверенной команды. Если заранее определено, кто будет бить пенальти в послематчевой серии, то у футболиста должна быть ещё и психологическая уверенность. Именно её Парагвай и сумел лишить Германию. У немцев был страх вылета, а у Парагвая — уверенность, появившаяся после выхода в эту стадию турнира.

Юлиан Нагельсман — сильный тренер. Но проблема не в тренере, а во внутренней ситуации в немецком футболе. В нашем чемпионате сейчас больше единоборств, чем там, где слишком зациклились на тактике. Это отразилось и на сборной. Футболисты должны сами адаптироваться к изменениям по ходу игры. Сейчас любую сборную можно изучить. Изменения в игре, которые предлагает тренер, должны работать, а для этого нужны футболисты соответствующего уровня. И речь не о 5-10 игроках, а о 20. А такого количества футболистов в Германии сейчас нет», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».