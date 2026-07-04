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Генич назвал основные проблемы в игре сборной Англии на ЧМ-2026

Генич назвал основные проблемы в игре сборной Англии на ЧМ-2026
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Российский комментатор Константин Генич обозначил основные проблемы в игре сборной Англии после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с ДР Конго (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Не угадал Тухель опять с составом. Самая большая проблема для него – это угадать вингеров. Мне кажется, главный план для Англии должен строиться на том, чтобы выдать максимум вначале и потом, на преимуществе в счёте, сдерживать, потому что Англия, отыгрываясь, начинает мучиться. Я понимаю объективные обстоятельства, почему Спенс играет справа в обороне, потому что больше уже некому. И надо сказать, что не лучшим образом он там выглядит. Англия… Вот, уберите Гарри Кейна, ну, блин, я не знаю…» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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