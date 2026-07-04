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Спартак — Крылья Советов: результат матча 4 июля 2026, счёт 3:2, товарищеский матч

«Спартак» вырвал победу у «Крыльев Советов» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Игра проходила на базе красно-белых в Тушине. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Гарсия – 20'     1:1 Баньяц – 54'     1:2 Фернандес – 64'     2:2 Умяров – 76'     3:2 Сорокин – 80'    

Счёт в матче открыл на 20‑й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия. На 54‑й минуте полузащитник Михайло Баньяц забил ответный мяч, сравняв счёт. На 64‑й минуте защитник Дани Фернандес вывел «Крылья Советов» вперёд. На 76‑й минуте полузащитник хозяев поля Наиль Умяров вновь восстановил равновесие, а спустя три минуты форвард Иван Сорокин принёс «Спартаку» победу, установив окончательный счёт — 3:2.

2 июля московский «Спартак» провёл товарищеский матч со «Спартаком» из Костромы и одержал победу со счётом 1:0. 8 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» на своём домашнем стадионе «Лукойл Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. «Крылья Советов» заработали 32 очка и расположились на 11-й строчке.

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