Суперкомпьютер Opta оценил шансы Парагвая на победу над Францией в 1/8 финала ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценил расклад сил в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Парагвая и Франции. Игра пройдёт 5 июля на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск.

По итогам 25 тыс. симуляций алгоритм определил, что сборная Франции является фаворитом матча с вероятностью на победу 79,7%. Шансы Парагвая в этой игре оцениваются в 6,7%. Ничья и серия пенальти, по данным суперкомпьютера, возможны с вероятностью 13,6%.

На стадии 1/16 финала сборная Парагвая прошла Германию (1:1, 4:3 пен.), а Франция разгромила Швецию со счётом 3:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).