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Рашид Рахимов разобрал игру Марокко и работу Кумана с Нидерландами

Рашид Рахимов разобрал игру Марокко и работу Кумана с Нидерландами
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Российский тренер Рашид Рахимов отметил, что сборная Марокко сохранила стиль игры, продемонстрированный на чемпионате мира 2022 года, однако стала действовать более стабильно и качественно при переходе из обороны в атаку. В 1/16 финала ЧМ-2026 команда Марокко одержала победу над Нидерландами (1:1, 3:2 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

«Марокканцы подтверждают свой класс стабилизацией стиля. Они играют в тот же футбол, что и четыре года назад на ЧМ‑2022, но их футбол стал стабильнее. Они качественнее выходят из обороны в атаку. Мы ждали этого от Марокко. Им повезло, что они сравняли счёт в концовке матча со сборной Нидерландов, но в целом они показали очень качественный футбол. А то, что пропустили, — так бывает, это футбол. Они держали в голове, что могут отыграться, и сделали это.

У [главного тренера сборной Нидерландов] Рональда Кумана была определённая система, стиль игры, но всё решается на поле, все играют ситуативно. Нидерландцы играют так же, как и раньше, а Кумана в чём‑то обвиняют. Говорить, что как тренер он не очень, — неправильно», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

Сборная Марокко встретится с командой Канады в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года в субботу, 4 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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