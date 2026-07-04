Рашид Рахимов разобрал игру Марокко и работу Кумана с Нидерландами

Российский тренер Рашид Рахимов отметил, что сборная Марокко сохранила стиль игры, продемонстрированный на чемпионате мира 2022 года, однако стала действовать более стабильно и качественно при переходе из обороны в атаку. В 1/16 финала ЧМ-2026 команда Марокко одержала победу над Нидерландами (1:1, 3:2 пен.).

«Марокканцы подтверждают свой класс стабилизацией стиля. Они играют в тот же футбол, что и четыре года назад на ЧМ‑2022, но их футбол стал стабильнее. Они качественнее выходят из обороны в атаку. Мы ждали этого от Марокко. Им повезло, что они сравняли счёт в концовке матча со сборной Нидерландов, но в целом они показали очень качественный футбол. А то, что пропустили, — так бывает, это футбол. Они держали в голове, что могут отыграться, и сделали это.

У [главного тренера сборной Нидерландов] Рональда Кумана была определённая система, стиль игры, но всё решается на поле, все играют ситуативно. Нидерландцы играют так же, как и раньше, а Кумана в чём‑то обвиняют. Говорить, что как тренер он не очень, — неправильно», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

Сборная Марокко встретится с командой Канады в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года в субботу, 4 июля.