Стала известна проблема, мешающая переходу Умярова из «Спартака» в «Севилью» — Моретто

Трансфер российского полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в «Севилью» является затруднительным из-за разницы в финансовых возможностях клубов, сообщает журналист Маттео Моретто на своей странице в социальной сети Х.

Футболист действительно был в списке потенциальных приобретений «Севильи». Также сообщается, что интерес к Умярову проявляют ряд испанских и итальянских клубов. Действующее трудовое соглашение Умярова с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2029 года.

В завершившемся сезоне-2025/2026 25-летний Наиль Умяров провёл 39 матчей на клубном уровне, записав на свой счёт четыре результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость полузащитника составляет € 7,5 млн.