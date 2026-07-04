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«Тренируемся, спим, кушаем». Игрок ЦСКА Фиров рассказал о летних сборах команды

«Тренируемся, спим, кушаем». Игрок ЦСКА Фиров рассказал о летних сборах команды
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Нападающий ЦСКА Имран Фиров поделился впечатлениями от летних сборов команды, рассказал о буднях футболистов в Новогорске и дал комментарий по поводу матча с тульским «Арсеналом». Товарищеская встреча прошла сегодня, 4 июля, и завершилась вничью — 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 июля 2026, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула, Россия
1:0 Мусаев – 45'     1:1 Мелекесцев – 83'    

«В Новогорске есть все условия. Работаем в двухразовом режиме — тренируемся, спим, кушаем, играем в ФИФА и смотрим чемпионат мира, когда есть время.

Задачи в матче с «Арсеналом» Тула были выполнены. В первом тайме мы не пропустили. А во втором тайме хотелось бы сыграть «на ноль», но не получилось. Будем работать над этим. Любая игра — это опыт, который в дальнейшем нам будет помогать.

Буду стараться тренироваться и доказывать на поле. А там посмотрим. В работе с Дмитрием Игдисамовым ничего не изменилось по сравнению с молодёжкой. Он требует выкладываться на сто процентов», — передаёт слова Фирова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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