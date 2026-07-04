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Леандро Троссард перейдёт из «Арсенала» в «Бешикташ» за € 20 млн — The Athletic

Леандро Троссард перейдёт из «Арсенала» в «Бешикташ» за € 20 млн — The Athletic
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Турецкий «Бешикташ» согласовал с английским «Арсеналом» сделку на сумму € 20 млн по приобретению 31-летнего вингера Леандро Троссарда, сообщает The Athletic.

По данным источника, сделка включает в себя трансферную плату в размере € 18 млн. € 2 млн предусмотрены в виде бонусов и дополнительных выплат. Условия личного контракта ещё находятся в процессе согласования.

Текущий контракт Троссарда с «Арсеналом» истекает летом 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн. В минувшем сезоне Троссард провёл 50 матчей за команду Микеля Артеты, забил восемь голов и оформил 11 ассистов.

Сейчас футболист находится в расположении сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу — 2026.

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