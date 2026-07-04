«Краснодар» согласовал трансфер полузащитника «Крузейро» — Globo

«Краснодар» согласовал трансфер полузащитника бразильского «Крузейро» Кристиана, сообщает Globo.

Сумма, которую российский клуб выплатит «Крузейро», составляет € 9,6 млн. Футболиста ждут в «Краснодаре» для прохождения медосмотра и подписания контракта. Контракт полузащитника с «Крузейро» рассчитан до конца 2027 года.

Кристиан перешёл в «Крузейро» в январе 2025 года. За бразильский клуб он провёл 80 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал семь результативных передач. Ранее игрок выступал за «Атлетико Паранаэнсе». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 12 млн.