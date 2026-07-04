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«Комо» направит «Челси» улучшенное предложение о трансфере Чалобы — Sky Sports

«Комо» направит «Челси» улучшенное предложение о трансфере Чалобы — Sky Sports
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Итальянский «Комо» намерен обновить предложение о трансфере защитника «Челси» Трево Чалобы. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее итальянский клуб предложил за футболиста около € 25 млн, но получил отказ. Теперь же речь идёт о € 30 млн, ещё € 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Другим претендентом на игрока является миланский «Интер».

В 47 матчах прошедшего клубного сезона Трево Чалоба забил три гола. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. На данный момент защитник находится в расположении сборной Англии, в составе которой принимает участие в чемпионате мира — 2026.

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