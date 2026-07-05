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Сборная Эквадора подала жалобу в ФИФА по поводу инцидентов перед матчем с Мексикой

Сборная Эквадора подала жалобу в ФИФА по поводу инцидентов перед матчем с Мексикой
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Федерация футбола Эквадора (FEF) опубликовала заявление, подтверждающее, что она обратилась в ФИФА с просьбой расследовать ситуации, которые имели место перед матчем национальной команды с Мексикой (0:2). Ранее СМИ сообщали, что мексиканские болельщики создавали непрерывный шум возле гостиницы сборной Эквадора, а футболисты получили угрозы перед матчем 1/16 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Киньонес – 22'     2:0 Хименес – 31'    
Удаления: нет / Инкапье – 90+5'

«В связи с событиями в матче с Мексикой федерация направила в ФИФА официальную жалобу с требованием провести тщательное расследование инцидентов, произошедших до и во время матча, включая любые, которые могли поставить под угрозу безопасность наших болельщиков и игроков. Это правильный и официальный шаг для разъяснения любой ситуации, связанной с матчем такого масштаба.

Что касается нового тренерского штаба: федерация уделяет первостепенное внимание поиску нового тренера национальной сборной. Это решение принимается серьёзно и обдуманно, с целью создания конкурентоспособного проекта в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении Федерации футбола Эквадора в социальной сети Х.

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