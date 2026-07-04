Александр Радулов вручил награду лучшему игроку сезона ФК «Локомотив» Алексею Батракову

Награду лучшему игроку московского «Локомотива» в сезоне‑2025/2026 Алексею Батракову вручил Александр Радулов — хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и двукратный чемпион мира в составе сборной России, ныне выступающий за ярославский «Локомотив».

Видео доступно в телеграм-канале «Локомотива».

Сегодня, 4 июля, на «РЖД Арене» в Черкизове прошло торжественное мероприятие, посвящённое итогам сезона‑2025/2026: «Локомотив» завоевал бронзовые медали РПЛ, заняв третье место в чемпионате России.

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года.