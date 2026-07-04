Матвей Сафонов нанёс символический удар перед финалом Медиалиги

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов нанёс символический удар по мячу перед финальным матчем сезона Медиалиги между командами «СКА-Ростов» и ФК «10». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Лужники» в Москве, счёт 0:0. В качестве главного арбитра выступает Максим Чембулатов (Кострома).

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Действующим победителем турнира является «Амкал». В финале прошлого года команда одолела «БроукБойз» со счётом 2:0.

В завершившемся сезоне 27‑летний Сафонов провёл 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых завершил без пропущенных мячей. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. Также голкипер является основным вратарём сборной России, за которую провёл 19 матчей.