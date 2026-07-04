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«Просто больно». Гвардиол высказался о вылете Хорватии с ЧМ после поражения от Португалии

«Просто больно». Гвардиол высказался о вылете Хорватии с ЧМ после поражения от Португалии
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Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира 2026 года после поражения от Португалии (1:2) в 1/16 финала турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«Хорватия никогда не была просто для результата. Хорватия — это эмоции, характер и единство игроков, болельщиков и всей нации.

Это просто больно. Больно, потому что мы отдали все силы, потому что верили до конца и потому что знаем, как много это для нас значило», — написал Гвардиол на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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