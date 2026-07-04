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Назначены арбитры на матчи Португалия — Испания и США — Бельгия в 1/8 финала ЧМ-2026

Назначены арбитры на матчи Португалия — Испания и США — Бельгия в 1/8 финала ЧМ-2026
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ФИФА на официальном сайте объявила имена арбитров, которые будут работать на матчах 1/8 финала чемпионата мира — 2026 Португалия — Испания и США — Бельгия. Сборные Португалии и Испании сыграют 6 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Национальные команды США и Бельгии встретятся 7 июля на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Португалия — Испания: Энтони Тейлор (главный арбитр, Англия), Гари Бесвик, Адам Нанн (оба — помощники судьи, Англия), Феликс Цвайер (резервный арбитр, Германия), Роберт Кемптер (резервный помощник судьи, Германия).

США — Бельгия: Адхам Махадме (главный арбитр, Иордания), Мохаммад Аль-Калаф, Ахмад Аль-Роалле (оба — помощники судьи, Иордания), Пьер Ачо (резервный арбитр, Габон), Борис Дитсога (резервный помощник судьи, Габон).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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