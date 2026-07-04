Рауль Хименес рассказал о готовности к матчу Мексики с Англией в 1/8 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес высказался о готовности национальной команды к матчу 1/8 финала чемпионата мира по футболу – 2026, в котором она сыграет с Англией. Встреча состоится 6 июля.

«Я буду усердно работать и создавать трудности для защиты. Нам нужен каждый гол, который мы сможем забить. Это не просто игра с Англией, это чемпионат мира, мы должны показать всё, на что способны», — приводит слова Хименеса Sky Sports.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.