«Полная ерунда». Быстров раскритиковал паузы на «водопой» на ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал паузы на «водопой» на чемпионате мира 2026 года.

«Все эти нововведения не идут футболу на пользу. Во время пауз на «водопой» слабые команды могут восстанавливаться, набираться сил и заново строить оборону, как было в матче Аргентины и Кабо-Верде. Но, по мне, это полная ерунда. Скоро будем по две минуты играть, потом, как в хоккее, садиться и отдыхать. Туда-сюда замены придумают», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).