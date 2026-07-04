Возинья рассказал, о чём общался с Месси после матча 1/16 финала Аргентина — Кабо-Верде

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья рассказал, о чём общался с форвардом национальной команды Аргентины Лионелем Месси после матча 1/16 финала. Победу в игре одержала сборная Аргентины со счётом 3:2 (2:1 д. вр.).

«Я подошёл к нему, и у меня даже не было времени сказать что-либо, прежде чем он обнял меня и сказал: «Молодец. Ты невероятный вратарь. Твои близкие, должно быть, очень тобой гордятся». Услышать это от такого человека, как Лео, для меня очень много значит.

Я поблагодарил его и ответил: «Спасибо, Лео. Ты лучший». Затем я попросил у него футболку с того матча. Он улыбнулся и сказал: «Конечно. Я отдам её тебе в туннеле». Я буду помнить такие моменты всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Возиньи парагвайский журналист Бруно Понт на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).