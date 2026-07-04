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Канада — Марокко: Сайбари заменён из-за повреждения на 22-й минуте в матче ЧМ-2026

Канада — Марокко: Сайбари заменён из-за повреждения на 22-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Канады и Марокко. Игра проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
2-й тайм
0 : 1
Марокко
0:1 Унаи – 50'    

Полузащитник Марокко Исмаэль Сайбари заменён на 22-й минуте из-за повреждения. Вместо него на поле появился форвард Суфьян Рахими.

По итогам группового этапа сборная Канады набрала четыре очка и заняла второе место в квартете В. Национальная команда Марокко заработала семь очков и расположилась на второй строчке в группе С. В 1/16 финала мирового первенства канадцы победили ЮАР (1:0), а сборная Марокко переиграла Нидерланды (1:1, 3:2 пен.).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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