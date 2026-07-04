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Быстров: Дик Адвокат — великий, любой другой тренер не вывел бы Кюрасао на ЧМ

Быстров: Дик Адвокат — великий, любой другой тренер не вывел бы Кюрасао на ЧМ
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о работе тренера Дика Адвоката в сборной Кюрасао. Национальная команда Кюрасао заняла четвёртое, последнее место в группе E чемпионата мира 2026 года, набрав одно очко по итогам трёх матчей.

«Дик Адвокат — великий тренер, он вывел на чемпионат мира такую команду, которую любой другой не смог бы вывести. Это в любом случае успех. Благодаря этому чемпионату мира мы ещё узнали о Кабо-Верде. Думаю, они показали свою лучшую игру за всю историю», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао по футболу в январе 2024 года. Ранее он тренировал «Зенит» (2006–2009) и возглавлял сборную России (с июля 2010 года по июль 2012 года).

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