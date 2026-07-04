Полузащитник Исмаэль Беннасер уйдёт из «Милана» — Романо

Алжирский полузащитник Исмаэль Беннасер этим летом покинет «Милан». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, футболист стал клиентом другого агентства, после аренды в загребское «Динамо» он уйдёт из итальянского клуба.

Исмаэль Беннасер ранее выступал за «Тур», «Эмполи», «Марсель» и ряд других команд. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с «Миланом» рассчитано до лета 2027 года. В 19 матчах прошлого клубного сезона Беннасер забил один гол и отдал две голевые передачи.