Карседо высказался о составе «Спартака» и трансферах после матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о составе красно-белых и анонсировал трансферы после товарищеского матча с «Крыльями Советов» (3:2).

«У нас очень хорошая команда. Знаю, что клуб прилагает большие усилия и очень много работает, над трансферами в том числе. Самое главное для нас — сохранить команду, сохранить тех ребят, которые у нас есть. Далее клуб постарается привезти двух-трёх футболистов, которые могут нас усилить, но ещё раз повторю: самое главное — это сохранить наш костяк, который у нас есть», — сказал Карседо в эфире Okko Sport.

2 июля московский «Спартак» провёл товарищеский матч со «Спартаком» из Костромы и одержал победу со счётом 1:0. 8 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» на своём домашнем стадионе «Лукойл Арена».

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. Также красно-белые стали победителями Кубка России.