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Карседо высказался о составе «Спартака» и трансферах после матча с «Крыльями Советов»

Карседо высказался о составе «Спартака» и трансферах после матча с «Крыльями Советов»
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Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о составе красно-белых и анонсировал трансферы после товарищеского матча с «Крыльями Советов» (3:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Гарсия – 20'     1:1 Баньяц – 54'     1:2 Фернандес – 64'     2:2 Умяров – 76'     3:2 Сорокин – 80'    

«У нас очень хорошая команда. Знаю, что клуб прилагает большие усилия и очень много работает, над трансферами в том числе. Самое главное для нас — сохранить команду, сохранить тех ребят, которые у нас есть. Далее клуб постарается привезти двух-трёх футболистов, которые могут нас усилить, но ещё раз повторю: самое главное — это сохранить наш костяк, который у нас есть», — сказал Карседо в эфире Okko Sport.

2 июля московский «Спартак» провёл товарищеский матч со «Спартаком» из Костромы и одержал победу со счётом 1:0. 8 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» на своём домашнем стадионе «Лукойл Арена».

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. Также красно-белые стали победителями Кубка России.

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