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Эрве Ренар объявил об уходе с поста главного тренера сборной Туниса

Эрве Ренар объявил об уходе с поста главного тренера сборной Туниса
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Эрве Ренар объявил об уходе с поста главного тренера сборной Туниса после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Тунис
Окончен
1 : 3
Нидерланды
0:1 Скири – 3'     0:2 Бробби – 7'     1:2 Мастури – 54'     1:3 ван Хекке – 62'    

«Перед уходом я хочу выразить свою самую искреннюю благодарность федерации за предоставленную мне возможность участвовать в чемпионате мира 2026 года. Для меня было честью носить цвета Туниса и пережить этот незабываемый опыт. Желаю тунисской команде всего наилучшего в будущем. Я убеждён, что она продолжит расти, восхищать всю нацию и впишет прекрасные страницы в свою историю. Спасибо всем, кто был со мной на протяжении этого приключения. Желаю всем вам больших успехов в будущем. Моё приключение закончилось», — написал Ренар в социальных сетях.

Напомним, Ренар возглавил тунисскую сборную 16 июня после 1-го тура чемпионата мира – 2026, когда она проиграла сборной Швеции с разгромным счётом 1:5. По итогам группового этапа тунисская команда вылетела с ЧМ-2026.

Ранее Ренар работал с командами Замбии, Анголы, Кот‑д’Ивуара и Марокко.

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