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«Бавария» поддерживает назначение Юргена Клоппа на пост тренера сборной Германии — Bild

«Бавария» поддерживает назначение Юргена Клоппа на пост тренера сборной Германии — Bild
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Руководство мюнхенской «Баварии» полностью поддержало назначение Юргена Клоппа на пост тренера сборной Германии. В клубе считают, что немецкий футбол в данный момент нуждается именно в Клоппе. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, несмотря на возникшие ранее трения между специалистом и «Баварией», в последние годы отношения значительно улучшились. В руководстве клуба уверены, что Клопп является подходящим кандидатом для данной должности.

Сборная Германии завершила своё выступление на чемпионате мира 2026 года, проиграв в 1/16 финала Парагваю в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4 пен.). В групповом этапе команда одержала победы над Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуаром (2:1), но потерпела поражение от сборной Эквадора (1:2).

Юлиан Нагельсман покинул пост главного тренера после вылета команды с чемпионата мира.

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