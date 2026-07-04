«Бавария» поддерживает назначение Юргена Клоппа на пост тренера сборной Германии — Bild

Руководство мюнхенской «Баварии» полностью поддержало назначение Юргена Клоппа на пост тренера сборной Германии. В клубе считают, что немецкий футбол в данный момент нуждается именно в Клоппе. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, несмотря на возникшие ранее трения между специалистом и «Баварией», в последние годы отношения значительно улучшились. В руководстве клуба уверены, что Клопп является подходящим кандидатом для данной должности.

Сборная Германии завершила своё выступление на чемпионате мира 2026 года, проиграв в 1/16 финала Парагваю в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4 пен.). В групповом этапе команда одержала победы над Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуаром (2:1), но потерпела поражение от сборной Эквадора (1:2).

Юлиан Нагельсман покинул пост главного тренера после вылета команды с чемпионата мира.