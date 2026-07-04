«Мы свободны от давления». Тренер сборной Парагвая Альфаро — перед матчем с Францией

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро рассказал об атмосфере в команде перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Франции. Игра пройдёт 5 июля на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США).

«Мы в хорошем настроении. Наши футболисты играют на своём первом чемпионате мира. Нам пришлось учиться быстро, играть в таком матче, как завтра — с одной из лучших команд мира, — это привилегия. Тот факт, что мы смогли пройти так далеко в турнире — уже победа. Теперь мы свободны от давления. Хотим и дальше создавать историю», — приводит слова Альфаро официальный сайт ФИФА.