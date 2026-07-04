Канада — Марокко: Унаи открыл счёт на 50-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Канады и Марокко. Игра проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу сборной Марокко.

Первый мяч в матче забил полузащитник Марокко Аззедин Унаи на 50-й минуте. Ранее полузащитник Марокко Исмаэль Сайбари был заменён на 22-й минуте из-за повреждения.

По итогам группового этапа сборная Канады набрала четыре очка и заняла второе место в квартете В. Национальная команда Марокко заработала семь очков и расположилась на второй строчке в группе С. В 1/16 финала мирового первенства канадцы победили ЮАР (1:0), а сборная Марокко переиграла Нидерланды (1:1, 3:2 пен.).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).