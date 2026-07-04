Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Впервые на ЧМ число жёлтых карточек превысило количество ударов за тайм

Впервые на ЧМ число жёлтых карточек превысило количество ударов за тайм
Комментарии

В первом тайме матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Канады и Марокко жёлтых карточек (6) оказалось больше, чем ударов (5). Это первый подобный тайм в истории турнира (статистика ведётся с 1966 года). Об этом сообщил OptaJack в социальной сети Х. Встреча проходит в эти минуты, сборная Марокко выигрывает со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Унаи – 50'     0:2 Унаи – 82'     0:3 Рахими – 90+8'    

В первом тайме команды счёт не открыли, жёлтые карточки получили канадцы Ричи Ларьи и Джонатан Дэвид, а также марокканцы Редуан Халал, Ашраф Хакими, Аззедин Унаи и Билал Эль-Ханнус.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Канада — Марокко: Сайбари заменён из-за повреждения на 22-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android