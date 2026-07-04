Впервые на ЧМ число жёлтых карточек превысило количество ударов за тайм

В первом тайме матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Канады и Марокко жёлтых карточек (6) оказалось больше, чем ударов (5). Это первый подобный тайм в истории турнира (статистика ведётся с 1966 года). Об этом сообщил OptaJack в социальной сети Х. Встреча проходит в эти минуты, сборная Марокко выигрывает со счётом 1:0.
В первом тайме команды счёт не открыли, жёлтые карточки получили канадцы Ричи Ларьи и Джонатан Дэвид, а также марокканцы Редуан Халал, Ашраф Хакими, Аззедин Унаи и Билал Эль-Ханнус.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.