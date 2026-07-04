Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» близок к покупке 16‑летнего вингера «Лестер Сити» Монги — Орнштейн

«Манчестер Сити» близок к покупке 16‑летнего вингера «Лестер Сити» Монги — Орнштейн
Комментарии

«Манчестер Сити» договорился о покупке 16‑летнего вингера «Лестер Сити» Джереми Монги. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, стоимость трансфера составит £ 10 млн (€ 11,7 млн), ещё £ 2,5 млн (€ 2,9 млн) предусмотрены в виде бонусов. Помимо этого, «лисы» получат долю от будущей перепродажи футболиста.

Ранее Монга привлёк интерес ряда клубов, на фоне вылета «Лестер Сити» из английской Премьер-лиги работа потенциальных покупателей стала активнее. В прошедшем сезоне игрок принял участие в 30 матчах за «Лестер», забив один гол и сделав две результативные передачи. По оценкам Transfermarkt, стоимость Монги составляет € 15 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» потратил на трансферы € 964 млн за три года, только у одного клуба больше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android