«Манчестер Сити» близок к покупке 16‑летнего вингера «Лестер Сити» Монги — Орнштейн

«Манчестер Сити» договорился о покупке 16‑летнего вингера «Лестер Сити» Джереми Монги. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, стоимость трансфера составит £ 10 млн (€ 11,7 млн), ещё £ 2,5 млн (€ 2,9 млн) предусмотрены в виде бонусов. Помимо этого, «лисы» получат долю от будущей перепродажи футболиста.

Ранее Монга привлёк интерес ряда клубов, на фоне вылета «Лестер Сити» из английской Премьер-лиги работа потенциальных покупателей стала активнее. В прошедшем сезоне игрок принял участие в 30 матчах за «Лестер», забив один гол и сделав две результативные передачи. По оценкам Transfermarkt, стоимость Монги составляет € 15 млн.