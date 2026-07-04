Артём Дзюба рассказал, за какую команду болеет на ЧМ-2026

Нападающий Артём Дзюба рассказал, за какую команду болеет на чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.
«Последние две ночи не высыпался. Сначала Роналду, потом за Кабо-Верде переживал. Я не переобуваюсь — болею дальше за Роналду и Португалию», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В 1/16 финала ЧМ‑2026 сборная Португалии обыграла Хорватию со счётом 2:1. Один мяч с пенальти забил нападающий Криштиану Роналду. Этот гол стал для Роналду первым в матчах плей‑офф чемпионатов мира.
Теперь на счету Роналду один гол в плей‑офф мировых первенств. Столько же мячей в этой стадии турниров имеет Дзюба: он отличился в 1/8 финала ЧМ‑2018.
На стадии 1/8 финала ЧМ-2026 португальцы встретятся со сборной Испании 6 июля.
- 4 июля 2026
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