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Артём Дзюба рассказал, за какую команду болеет на ЧМ-2026

Артём Дзюба рассказал, за какую команду болеет на ЧМ-2026
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Нападающий Артём Дзюба рассказал, за какую команду болеет на чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

«Последние две ночи не высыпался. Сначала Роналду, потом за Кабо-Верде переживал. Я не переобуваюсь — болею дальше за Роналду и Португалию», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В 1/16 финала ЧМ‑2026 сборная Португалии обыграла Хорватию со счётом 2:1. Один мяч с пенальти забил нападающий Криштиану Роналду. Этот гол стал для Роналду первым в матчах плей‑офф чемпионатов мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Теперь на счету Роналду один гол в плей‑офф мировых первенств. Столько же мячей в этой стадии турниров имеет Дзюба: он отличился в 1/8 финала ЧМ‑2018.

На стадии 1/8 финала ЧМ-2026 португальцы встретятся со сборной Испании 6 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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